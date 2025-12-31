Weniger Mehrwertsteuer: Gastronomie hofft nach sechs schweren Jahren auf Aufschwung

Nach sechs schwierigen Jahren setzt die Gastronomie viele Hoffnungen in die Mehrwertsteuersenkung. Warum die Preise trotzdem nicht sinken dürften und was die Branche außerdem fordert.
Berlin - Mit Jahresbeginn sinkt die Mehrwertsteuer für Speisen in Restaurants von 19 auf 7 Prozent - dennoch wird Essengehen wohl nicht flächendeckend günstiger. "Die Preise sind maßgeblich abhängig von der Kostenentwicklung. Und hier haben wir in den letzten Jahren schon erhebliche Kostensteigerungen gehabt bei Nahrungsmitteln, bei alkoholfreien Getränken, bei Energie und insbesondere bei den Personalkosten", sagte Ingrid Hartges, Hauptgeschäftsführerin des Gaststättenverbands Dehoga, der Deutschen Presse-Agentur.