Der Ärztemangel macht sich bemerkbar: Nach einer Studie sinkt im Landkreis Ludwigsburg die Dichte an Hausärzten in den nächsten zehn Jahren um etwa 20 Prozent.









Es gibt Tage, an denen fühlt sich Jürgen Herbers in seiner Praxis in der 6500-Einwohner-Gemeinde Pleidelsheim an der Grenze. Der Hausarzt übt jedoch trotz des Andrangs von etwa 3000 Patienten pro Quartal seinen Beruf gerne aus. Freilich muss er sein Team auch schützen: „Wir nehmen neue Patienten nur noch auf, wenn sie im Ort wohnen oder wenn es im Nachbarort keinen Arzt mehr gibt“, sagt der 57-Jährige.