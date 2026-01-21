Weniger Inhalt, höherer Preis: Milka Alpenmilch ist „Mogelpackung“ des Jahres

Einen zweifelhaften Titel sahnt die Milka Alpenmilch-Schokolade ab. In einer Online-Abstimmung der Verbraucherzentrale Hamburg wurde sie zur „Mogelpackung“ des Jahres gewählt.
“Mogelpackung“ des Jahres aus Verbrauchersicht ist die Milka Alpenmilch Schokolade. In einer Online-Abstimmung fielen zwei Drittel der Stimmen auf das Produkt aus dem Hause Mondelez, wie die Verbraucherzentrale Hamburg am Mittwoch mitteilte. Die Schokoladentafel wurde Anfang des Jahres 2025 dünner und gleichzeitig teurer: Die Füllmenge pro Tafel sank von 100 auf 90 Gramm, der Preis stieg von 1,49 auf 1,99 Euro.