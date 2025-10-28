Weniger Emissionen: Wendlingen plant die Verkehrswende

Die Stadt Wendlingen will langfristig in die Zukunft denken und gibt die Entwicklung einer „postfossile Mobilitätsstrategie“ in Auftrag.
Um das Klimaziel des Landes zu erreichen, muss der Verkehrsbereich in Baden-Württemberg seine Emissionen bis 2030 um 55 Prozent senken. Zur Umsetzung hat das Verkehrsministerium einige Ziele definiert, darunter auch, dass der KFZ-Verkehr in Stadt und Land um ein Fünftel reduziert werden muss. Mit dem Segen des Gemeinderats macht sich die Stadt Wendlingen deswegen auf den Weg, eine postfossile Mobilitätsstrategie zu entwickeln.