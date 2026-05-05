Urlaub mit dem Auto und trotzdem nachhaltig? Mit der richtigen Planung, bewusster Fahrweise und kleinen Anpassungen im Gepäck lässt sich der CO2-Ausstoß deutlich reduzieren - ohne auf Komfort oder Flexibilität zu verzichten.
Der Kofferraum ist gepackt, die Route steht fest und die Vorfreude auf den Urlaub steigt. Doch heutzutage schwingt bei vielen Reisen inzwischen eine weitere Frage mit, die über die einfache Logistik des Urlaubs hinausgeht: Geht das Reisen auch nachhaltiger? Gerade beim Urlaub mit dem Auto scheint der ökologische Fußabdruck oft schwer vermeidbar.