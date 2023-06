1 Die Corona-Pandemie hat sich auf den Autoverkehr ausgewirkt. Foto: Lichtgut

Der Verkehrsdatenspezialist TomTom legt jährlich seinen Traffic Index mit den stauträchtigsten Städten vor. In der Corona-Pandemie geht der Autoverkehr weltweit zurück. Wir haben die Daten für Stuttgart.









Stuttgart - Die Corona-Pandemie sorgt für Platz auf den Straßen. Der Autoverkehr ist in Stuttgart im vergangenen Jahr deutlich zurückgegangen. Das beweisen nicht nur die Verkehrszählungen am Neckartor, sondern auch der weltweite Traffic Index des Kartierungsspezialisten TomTom, der an diesem Mittwoch veröffentlicht wird. Danach ist das Stauniveau in Stuttgart 2020 auf 25 Prozent gesunken, 2019 betrug es 30 Prozent. Das bedeutet, dass eine Fahrt in der Stadt im vergangenen Jahr durchschnittlich um 25 Prozent länger dauerte als bei freiem Verkehrsfluss, also beispielsweise 25 statt 20 Minuten. Vor allem im morgendlichen und abendlichen Berufsverkehr kamen Autofahrer deutlich schneller voran.