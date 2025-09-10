Weniger Ausbildungsstellen: Warnsignal vom Ausbildungsmarkt

Der Rückgang an Ausbildungsplätzen in Baden-Württemberg muss alle Akteure wachrütteln. Nicht nur die Unternehmen sind gefordert, meint unser Autor.
Die Krise der Wirtschaft hat den Ausbildungsmarkt voll erfasst. Fünf Prozent weniger gemeldete Ausbildungsstellen sind ein Warnsignal. Immer mehr Unternehmen sparen auch beim Nachwuchs – ein gefährlicher Trend. Nicht zuletzt der Umbau der Automobilindustrie hinterlässt Spuren: Ein Rückgang der Ausbildungsplätze korrespondiert mit einer schwindenden Bereitschaft junger Menschen, dort eine Zukunft zu suchen – bis in das Handwerk reicht der Imageverlust.