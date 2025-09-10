Weniger Ausbildungsstellen: Warnsignal vom Ausbildungsmarkt

Der Rückgang an Ausbildungsplätzen in Baden-Württemberg muss alle Akteure wachrütteln. Nicht nur die Unternehmen sind gefordert, meint unser Autor.

Die Krise der Wirtschaft hat den Ausbildungsmarkt voll erfasst. Fünf Prozent weniger gemeldete Ausbildungsstellen sind ein Warnsignal. Immer mehr Unternehmen sparen auch beim Nachwuchs – ein gefährlicher Trend. Nicht zuletzt der Umbau der Automobilindustrie hinterlässt Spuren: Ein Rückgang der Ausbildungsplätze korrespondiert mit einer schwindenden Bereitschaft junger Menschen, dort eine Zukunft zu suchen – bis in das Handwerk reicht der Imageverlust.

Transformationsberufe zeigen sich als Gewinner Der Schrecken über das Fünf-Prozent-Minus fällt nur deswegen nicht so groß aus, weil es einen deutlichen Überhang an offenen Ausbildungsplätzen gibt. Doch wird die schlichte Gegenrechnung den Bedarfen nicht gerecht. Zu oft bringen Bewerber falsche Vorstellungen mit – zu oft bemühen sich die Unternehmen vergeblich um geeignete Azubis. Dass junge Menschen verstärkt aufs schnelle Geld statt auf eine formale Qualifikation setzen, wie die Bertelsmann-Stiftung ermittelt hat, ist alarmierend. Sie verkennen, dass die Arbeit als ungelernte Kraft in die Joblosigkeit führt.

Immerhin gibt es auch Lichtblicke: Transformationsberufe zeigen sich als Gewinner. Das Klimabewusstsein verleiht manchen Ausbildungen einen tieferen Sinn, und Berufe, in denen Künstliche Intelligenz gefragt ist, verheißen Perspektiven. KI wird aufseiten der Betriebe wie der Bewerber zum Trendsetter; folglich wächst auch die Zahl der KI-nahen Ausbildungsberufe.

Kräfte noch mehr bündeln für bessere Ergebnisse

Angesichts des rasant wachsenden Fachkräftemangels gehört das Thema Ausbildung ganz oben auf die Agenda. Die Anstrengungen um eine größere Ausbildungsreife und mehr Orientierung müssen auf breiter Front statt mit kleinteiligen Programmen verstärkt werden. Politische Schuldzuweisungen helfen nicht weiter; eher müssen alle Akteure darüber nachdenken, wie sie gemeinsam zu besseren Ergebnissen kommen.