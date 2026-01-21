Erst vor wenigen Tagen verkündete Moderatorin Arabella Kiesbauer den Drehstart zur ersten Allstar-Staffel von "Kampf der Realitystars", jetzt ist ein Teilnehmer schon wieder raus. Prinz Frédéric von Anhalt war mit den "abartigen" Klo-Regeln nicht zufrieden.
Schnelles Ende für Prinz Frédéric von Anhalt (82) in der ersten Allstar-Staffel von "Kampf der Realitystars": Wie der Unternehmer der "Bild"-Zeitung verrät, hat er das Format freiwillig vorzeitig verlassen. Erst in der vergangenen Woche hatte Moderatorin Arabella Kiesbauer (56) auf Instagram verkündet, dass die Dreharbeiten zum Realityformat begonnen haben.