Wenige Tage nach der Beerdigung: Zayn Malik: Emotionales Tribut an Liam Payne bei Konzert

Am Samstagabend (23. November) stand Zayn Malik (31) erstmals seit dem plötzlichen Tod seines früheren One-Direction-Bandkollegen Liam Payne (1993-2024) und wenige Tage nach dessen Beerdigung wieder auf der Bühne. Am Ende des ersten Konzerts seiner "Stairway to the Sky"-Tour im englischen Leeds gedachte der Sänger seines Freundes mit einem emotionalen Tribut.

Während der Großteil des Konzerts normal ablief, leuchtete am Ende der Show hinter der Bühne ein blauer Screen mit der Aufschrift "Liam Payne, 1993, Love you bro" und einem roten Herz-Emoji auf, dazu spielte Maliks Song "Stardust" mit Lyrics wie "Es fühlt sich an wie Sternenstaub, der überall um uns herumschwebt und quer über einen großen schwarzen Himmel schießt". In mehreren Videos in den sozialen Medien ist im Hintergrund zu hören, wie Fans schluchzen oder weinen.

Zayn Malik verschob Konzerte wegen Liam Payne

Liam Payne starb am 16. Oktober im Alter von 31 nach einem Sturz von einem Balkon im dritten Stockwerk eines Hotels in Buenos Aires in Argentinien. Nach dem Tod seines ehemaligen Bandkollegen hatte Zayn Malik seine für Oktober und November geplanten Konzerte in Nordamerika in den Januar 2025 verschoben. "Aufgrund des herzzerbrechenden Verlusts diese Woche, habe ich mich entschieden, den US-Abschnitt der 'Stairway to the Sky'-Tour zu verschieben", hieß es in einem Statement auf Instagram. "Ich liebe euch alle und danke für euer Verständnis."

Malik war gemeinsam mit den übrigen One-Direction-Stars Harry Styles (30), Niall Horan (31) und Louis Tomlinson (32) auch bei Paynes Beerdigung am vergangenen Mittwoch (20. November) in Wolverhampton dabei. Auf Instagram schrieb er am 17. Oktober in einem emotionalen Statement, er habe einen "Bruder" verloren und könne "nicht erklären, was ich geben würde, dich ein letztes Mal zu umarmen und mich richtig von dir zu verabschieden und dir zu sagen, dass ich dich sehr geliebt und respektiert habe".