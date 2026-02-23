Die Royal Family ist nach der Festnahme von Andrew Mountbatten-Windsor unter großem Druck. Bei der Verleihung der BAFTAs gab Thronfolger Prinz William unumwunden zu, dass er sich nicht in einem "ruhigen Zustand" befinde.
Prinz William (43) hat sich während der BAFTA Awards gegenüber Medienvertretern über seinen Gemütszustand geäußert. Erstmals seit der Festnahme seines Onkels Andrew Mountbatten-Windsor (66) am Donnerstag zeigte sich der britische Thronfolger öffentlich zusammen mit seiner Frau Prinzessin Kate (44). Er sei momentan in keinem ruhigen Zustand, erklärte William am Sonntagabend dabei laut "Daily Mail".