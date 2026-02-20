Nur Stunden nach der Verhaftung von Prinz Andrew zeigten sich Königin Camilla und König Charles III. bei der London Fashion Week. Während Camilla mit Anna Wintour posierte, saß Charles neben Stella McCartney in der Front Row.
Nur wenige Stunden nachdem ihr Schwager Andrew Mountbatten-Windsor an seinem 66. Geburtstag verhaftet wurde, lächelte Queen Camilla (78) am Donnerstag im Londoner St James's Palace für die Kameras. Neben ihr: Mode-Ikone Anna Wintour (76), die sich für den Anlass ausnahmsweise ohne ihre legendäre Chanel-Sonnenbrille zeigte. Die Queen empfing Gäste zum Auftakt der London Fashion Week - ganz so, als hätte der Morgen nicht die britische Monarchie erschüttert.