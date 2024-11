Denzel Washington (69) wird offenbar in "Black Panther 3" zu sehen sein. Der Hollywoodstar deutete an, dass er in dem Marvel-Film vor seinem geplanten Ruhestand eine Rolle spielen könnte, die extra für ihn geschrieben wird.

Der zweifache Oscarpreisträger sprach in der australischen "Today Show" über seine kommenden Filme. Er erklärte, dass es bei der Auswahl der Projekte für ihn heute "auf den Filmemacher ankommt" und er "nur daran interessiert ist, mit den Besten zu arbeiten". Er wisse nicht, wie viele Filme er noch machen werde, sagte der 69-Jährige, der nun in Ridley Scotts (86) "Gladiator II" in die Kinos kommt: "Wahrscheinlich nicht so viele. Ich möchte Dinge tun, die ich noch nicht getan habe."

Denzel Washington verriet dann, dass "Black Panther"-Regisseur und Co-Autor Ryan Coogler (38) eine Rolle für ihn schreibe. Zu seinen weiteren anstehenden Projekten gehörten unter anderem auch noch Leinwandadaptionen von "Othello" und "King Lear", so Washington, und "danach werde ich mich zur Ruhe setzen".

"Black Panther 3" ist noch nicht angekündigt

Marvel hat noch keinen dritten Film der "Black Panther"-Reihe offiziell angekündigt. Laut dem verstorbenen Hauptdarsteller Chadwick Boseman (1976-2020) war Washington aber bereits indirekt am Erfolg von "Black Panther" beteiligt. Der T'Challa-Darsteller verriet laut US-Medienberichten, dass der Star einst Bosemans Gebühren für den Schauspielunterricht in Oxford bezahlte.

"Es gibt keinen 'Black Panther' ohne Denzel Washington", sagte Boseman demnach 2019, als Washington mit einem AFI Life Achievement Award geehrt wurde. Boseman, der 2020 an Darmkrebs starb, sagte, es sei eine Ehre gewesen, Washington zu kennen, von ihm zu lernen und mit ihm zusammenzuarbeiten.

Der erste "Black Panther"-Film war 2018 ein großer Erfolg und spielte mehr als 1,3 Milliarden Dollar an den Kinokassen ein. Boseman spielte die Hauptrolle an der Seite von Michael B. Jordan (37), Lupita Nyong'o (41), Letitia Wright (31) und Angela Bassett (66). Nach Bosemans Tod wurde das Drehbuch für "Black Panther: Wakanda Forever" umgeschrieben. Nyong'o, Wright und Bassett waren in der erfolgreichen Fortsetzung von 2022 erneut dabei.