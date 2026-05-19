Wenige Monate nach Serienfinale: Stranger Things-Star Noah Schnapp hat seinen Bachelor

Noah Schnapp hat sein Studium an der University of Pennsylvania abgeschlossen. Zu dem Meilenstein gratulierten dem "Stranger Things"-Star auch Schauspielkollegen.
Für Noah Schnapp (21) endet ein akademisches Kapitel: Der "Stranger Things"-Star hat seinen Bachelor in der Tasche. Auf Instagram teilte er einige Aufnahmen von der Abschlussfeier an der University of Pennsylvania. "What, like it's hard???" (zu Deutsch: "Was, als ob das schwer wäre???") schrieb er zu dem Beitrag - eine Zeile aus dem Film "Legally Blonde". Eines der Fotos zeigt ihn mit seiner Familie, in einem Video läuft er unter Jubel und Applaus auf die Bühne.