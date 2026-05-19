Wenige Monate nach Serienfinale: Stranger Things-Star Noah Schnapp hat seinen Bachelor
Noah Schnapp vor wenigen Tagen bei den Filmfestspielen von Cannes. Foto: imago/ABACAPRESS / Blondet Eliot/ABACA

Noah Schnapp hat sein Studium an der University of Pennsylvania abgeschlossen. Zu dem Meilenstein gratulierten dem "Stranger Things"-Star auch Schauspielkollegen.

Für Noah Schnapp (21) endet ein akademisches Kapitel: Der "Stranger Things"-Star hat seinen Bachelor in der Tasche. Auf Instagram teilte er einige Aufnahmen von der Abschlussfeier an der University of Pennsylvania. "What, like it's hard???" (zu Deutsch: "Was, als ob das schwer wäre???") schrieb er zu dem Beitrag - eine Zeile aus dem Film "Legally Blonde". Eines der Fotos zeigt ihn mit seiner Familie, in einem Video läuft er unter Jubel und Applaus auf die Bühne.

 

In der Kommentarspalte gratulierte ihm unter anderem Cara Buono (55), die in "Stranger Things" als Karen Wheeler bekannt wurde. "Herzlichen Glückwunsch, Noah!! Ich bin so stolz auf deinen Erfolg!", schrieb sie. Victoria Justice (33), die mit ihm für den Film "The Tutor" vor der Kamera stand, kommentierte schlicht "Slay" und ergänzte ein Herz-Emoji sowie applaudierende Hände. Schnapps Zwillingsschwester Chloe zeigte sich ebenfalls stolz. "Herzlichen Glückwunsch, mein Absolvent", schrieb sie, ergänzt um einige Ausrufezeichen.

Uni-Abschluss kurz nach "Stranger Things"-Finale

Obwohl Noah Schnapp schon als Kind Erfolge als Schauspieler feierte, entschied er sich auch für ein Wirtschaftsstudium. "Ich hatte vor, mich der Schauspielerei zu widmen", erzählte er im Interview mit dem "Flaunt"-Magazin. Von dem Studium erhoffte er sich demnach Abwechslung. "Die Schauspielerei war irgendwie immer dasselbe und ich wollte etwas Neues ausprobieren", so Schnapp. Wirtschaft zu studieren, sei für ihn "der naheliegende nächste Schritt" gewesen.

Seinen Abschluss feiert er wenige Monate nach dem Ende von "Stranger Things". Die letzte Folge der fünften und finalen Staffel veröffentlichte Netflix am 31. Dezember 2025. Kurz zuvor hatte er im Gespräch mit dem "Hollywood Reporter" noch darüber gesprochen, was diese beiden Abschlüsse für ihn bedeuten. "Damit schließen sich all diese Kapitel meiner Kindheit und ich betrete nun eine völlig neue Welt, in der alles möglich ist. Das ist gleichermaßen beängstigend und aufregend", sagte Schnapp, der in der Serie William "Will" Byers verkörperte.

 