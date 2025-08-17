Wenig gegessen, viel getanzt: Mila Kunis packt über harte Black Swan-Dreharbeiten aus

Zum 15. Jubiläum des Films "Black Swan" haben Regisseur Darren Aronofsky sowie die Schauspielerinnen Natalie Portman und Mila Kunis Erinnerungen ausgetauscht. Letztere gab dabei offen Einblick in die intensiven Dreharbeiten, für die sie wenig gegessen hat und dafür umso mehr trainiert hat.
Mila Kunis (42) hat über ihre herausfordernde Rolle im Psychothriller "Black Swan" gesprochen. Um die Ballerina Lily glaubhaft zu verkörpern, habe sie weitgehend auf Essen verzichtet und viele Stunden täglich getanzt.