Wengerter-Projekt: Steillagenretterin als Hobby – Über die „Heldenschmiede“ zum eigenen Weinberg

Carina Lammich hat sich für das Schulungsprogramm „Heldenschmiede“ angemeldet. Inzwischen bewirtschaftet sie selbst einen Weinberg – und will mithelfen, die Steillagen zu erhalten.
Carina Lammich steigt die unebenen Stufen hinauf. Von ganz oben hat sie den besten Ausblick auf die darunterliegende Neckarlandschaft. Am liebsten würde sie auf der Spitze des Weinbergs eine Bank aufstellen, um mit Freunden im Sommer beim einen oder anderen Glas Wein den Blick auf den Fluss und die Steillagen zu genießen.