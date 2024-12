Das Kooperationsprojekt „Heldenschmiede“ der Stadt Ludwigsburg und der Weingärtner Marbach geht in ein weiteres Jahr.

„Heldenschmiede“ – so heißt das Schulungsprogramm für Hobby-Wengerter, das die Stadt Ludwigsburg gemeinsam mit den Weingärtnern Marbach 2022 auf den Weg gebracht hat. Seither wurden rund 100 „Helden“ weinbaufachlich geschult. Von diesen bewirtschaften 15 aktuell knapp einen Hektar Weinberge in den Steillagen.

2025 geht die „Heldengeschichte“ zum Erhalt der Ludwigsburger Steillagen weiter. Der Fachbereich Tiefbau und Grünflächen der Stadt Ludwigsburg und die Weingärtner Marbach haben das Schulungsprogramm für 2025 weiterentwickelt, sodass auch für Fortgeschrittene im zweiten und dritten Schulungsjahr interessante Themen und Events geboten werden.

Stammtische zum Austausch

Das Schulungsprogramm wird vor Ort in den Ludwigsburger Steillagen durchgeführt. Jeweils samstags an insgesamt 16 Terminen verteilt über das Jahr 2025 wird dabei praxisnahes Wissen rund um die Weinreben und die Bewirtschaftung eines Weinbergs aus erster Hand vermittelt. Ähnliche Projekte gibt es auch in anderen Kommunen des Landkreises Ludwigsburg.

Vermittelt werden dabei in Theorie und Praxis Themen- und Anwendungsbereiche wie Rebschnitt, Ertragsmanagement, Reife und Lese. Weinproben mit passender Kulinarik runden die jeweiligen Kursblöcke ab. Für Fortgeschrittene werden auch die Themen Trockenmauerbau und Pflanzenschutz angeboten. Regelmäßige Stammtische bieten die Möglichkeit, sich in lockerer Atmosphäre auszutauschen.

Gesucht werden Steillagenretter, die vor allem vom Kulturgut Wein und den Steillagen fasziniert sind, die ihr Wissen darüber vertiefen und in der Natur arbeiten wollen. Nach dem Schulungsjahr können Teilnehmende bei Interesse allein oder in einer Gruppe einen Weinberg übernehmen und selbstständig bewirtschaften.

29 Hektar Steillagen im Kreis

„Die terrassierten Weinbergsteillagen stellen ein landschaftsprägendes Element der Kulturlandschaft dar. Auf der Gemarkung Ludwigsburg befinden sich mit einer Fläche von 29 Hektar knapp zehn Prozent der Flächen des Landkreises“, betont Bürgermeister Sebastian Mannl. „Nur mit dem Fortbestand des traditionellen Weinbaus mit Terrassen und Weinbergtrockenmauern kann diese Kulturlandschaft, die mit ihren wichtigen ökologischen Strukturen Lebensräume für viele bedrohte Tier- und Pflanzenarten bietet, erhalten werden.“

Die Arbeit in den Steillagen ist anstrengend, aber wichtig. Foto: Simon Granville

Auch touristisch hat die Kulturlandschaft eine große Bedeutung. Wein- und Genusstouren sowie die Landschaft am Neckar gewinnen im Tourismus der Region immer mehr an Bedeutung, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Mit dem Stadtwein „Neckarheld“ und den Steillagentagen sind wichtige Meilensteine auf den Weg gebracht. Unter anderem auch mit den Steillagentagen, die auch im kommenden Jahr wieder vom 4. bis 6. Juli stattfinden.

Anmeldung über Homepage

Die Website der Stadt Ludwigsburg gibt einen Überblick über das, was die Teilnehmenden erwartet. Eine Anmeldung zur Teilnahme an der Heldenschmiede 2025 ist dort ebenfalls möglich unter www.ludwigsburg.de/steillagenretter. Die Teilnahmegebühr für die Heldenschmiede im ersten Schulungsjahr beträgt 490 Euro pro Person, Eheleuten und Studierenden wird ein Preisnachlass gewährt. Im Preis inbegriffen sind die Schulungen in Theorie und Praxis, zu jedem Schulungstermin ein Vesper mit wechselnden Weinen zur Verkostung, eine Jungweinprobe, eine individuelle Arbeitsmappe und ein Steillagenretter-Helden-Diplom samt sechs Flaschen Helden-Wein zum Projektabschluss. Die Teilnahmegebühr für das zweite Schulungsjahr beträgt 150 Euro pro Person, bei Eheleuten und Studierenden sind es 100 Euro pro Person.