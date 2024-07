Wendlingen: Zwei Unfälle auf der A8 mit Sattelzügen

1 Zwei Verkehrsunfälle auf der A8 am Dienstagmorgen. Foto: dpa/Stefan Puchner

Am Dienstagmorgen ereigneten sich zwei Verkehrsunfälle auf der A8 bei Wendlingen. Eine Verkehrsteilnehmerin wurde leicht verletzt und es entstanden mehrere Tausend Euro Schaden.











Link kopiert



Gegen 7 Uhr am Dienstag ist eine 32-jährige Opel Fahrerin an der Anschlussstelle Wendlingen auf die A8 in Richtung München aufgefahren. Beim Wechsel vom Beschleunigungsstreifen auf den rechen Fahrstreifen übersah sie laut Polizeiberichten einen DAF Sattelzug. Sie stieß gegen das vordere rechte Eck der Sattelzugmaschine. Der Opel drehte sich vor den Sattelzug. Durch den Unfall wurde die Fahrerin des Opel leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 13.000 Euro.