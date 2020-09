1 Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Seeger

Ein 23 Jahre alter Motorradfahrer ist am Donnerstag bei einer Kollision mit einem Auto in Wendlingen (Kreis Esslingen) leicht verletzt worden.

Wendlingen - Ein 23-jähriger Motorradfahrer ist beim Zusammenstoß mit einem Auto am Donnerstagnachmittag in Wendlingen leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, wollte eine eine 26-Jährige wollte mit ihrem Auto gegen 17.30 Uhr von einem Grundstück herkommend auf die Stuttgarter Straße fahren. Ein weiterer Autofahrer hielt deshalb an, um die junge Frau in die Stuttgarter Straße einbiegen zu lassen.

Gerade als die 26-Jährige losfuhr, überholte der 23-Jährige mit seinem Motorrad das stehende Fahrzeug und prallte in der Folge gegen den Wagen der jungen Frau. Der Biker stürzte daraufhin zu Boden. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Ein Einsatz des Rettungsdiensts war allerdings nicht notwendig.

Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beträgt laut Schätzungen der Polizei etwa 3500 Euro. Das Polizeirevier Nürtingen sucht unter der Telefonnummer 07022/9224-0 nach Zeugen zu dem Unfall. Es wird insbesondere der bislang unbekannte Autofahrer, der der Frau das Ausfahren ermöglichte, gebeten, sich zu melden.