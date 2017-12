Wendlingen Explosion in Gießerei

Von kaw 06. Dezember 2017 - 12:46 Uhr

In einer Aluminiumgießerei in Wendlingen kommt es am Mittwoch zu einer Explosion. Die Rettungskräfte rücken zu einem Großeinsatz aus.





7 Bilder ansehen

Wendlingen - Eine Explosion in einer Aluminiumgießerei in der Heinrich-Otto-Straße in Wendlingen (Kreis Esslingen) hat am frühen Mittwochmorgen zu einem Großeinsatz der Rettungskräfte geführt.

Mehr zum Thema

Wie die Polizei berichtet, war es kurz nach 6.30 Uhr aus bislang unbekannter Ursache zu einem Überdruck im Druckausgleichsbehälter einer Anlage zur Wärmerückgewinnung gekommen. Daraufhin barsten ein Teil der durch die Halle verlegten Leitungsrohre, Teile der Deckenverkleidung sowie der Druckausgleichsbehälter auf einen Schlag, was zu einem lauten Knall führte.

Zum Zeitpunkt des Unglücks hielten sich etwa 20 Mitarbeiter in der Firma auf. zwei Männer stürzten beim Hinauslaufen aus der Produktionshalle zu Boden und zogen sich leichte Verletzungen zu. Sie wurden zur Behandlung in eine Klinik gebracht.

Die Feuerwehr rückte mit drei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften zur Unglücksstelle aus, der Rettungsdienst mit vier Fahrzeugen. Während des Einsatzes musste die Heinrich-Otto-Straße für etwa eine Stunde gesperrt werden. Die Stadtwerke und der Gasnotdienst sowie das Gewerbeaufsichtsamt wurden sofort verständigt. Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen hat die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen. Die Schadenshöhe dürfte laut Angaben der Polizei im fünfstelligen Bereich befinden. Am Mittwoch wurde die Produktion vorerst nicht mehr aufgenommen.