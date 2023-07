Auf dem Wendlinger Dorog-Platz stehen zwei neue „I-Benches“ zum Verweilen und Handyladen. Was hat es damit auf sich?

Ein bisschen knirscht es schon im kristallinen „Gebälk“, wenn man auf einer der beiden neuen „I-Benches“ auf dem Wendlinger Dorog-Platz zwischen Brückenstraße und Lauterschule Platz nimmt. Die futuristischen Sitzmöbel haben statt einer Holz-Oberfläche glänzende monokristalline Solarmodule, die auf einen Betonsockel montiert sind. Jeweils drei davon erzeugen mit je 40 Watt Peak Strom für die integrierten Batterien, die laut dem Pforzheimer Hersteller Messwerk wartungsfrei sind. Eine bruchsichere Plexiglasscheibe schützt die Technik dabei gegen Feuchtigkeit und äußere mechanische Einflüsse.

„Eigentlich sind die Dinger zum darauf tanzen da“, sagt Bernd Eppinger. Das Tanzbein auf der „I-Bench“ geschwungen hat der Mann vom Tiefbauamt der Stadt, der für die Wendlinger Grünanlagen, die Spiel- und Sportanlagen sowie die Stadtreinigung zuständig ist und hinter der innovativen Sitzmöblierung steckt, zwar noch nicht: „Aber ich bin schon draufgestanden, da hat übrigens nichts geknirscht.“

Solarenergie gelangt über USB ins Smartphone

Völlig autark versorgen die integrierten Solarmodule die „I-Bench“ mit regenerativem Öko-Strom und laden damit nachhaltig die Mobilgeräte der Benutzer. Über USB können zwei Handys via Kabel angeschlossen werden, dazu gibt es zwei Induktionsfelder, über die der Ladevorgang durch bloßes Auflegen bei modernen Smartphones mit entsprechender Funktion startet. Der Solarstrom fließt außerdem in eine LED-Beleuchtung unter der Bank – die soll aber erst in der dunklen Jahreszeit eingeschaltet werden. Damit sich die Sitzfläche der 5000 Euro teuren Bank im Sommer nicht zu sehr aufheizt, wird sie über eine Lüftung gekühlt, im Winter hingegen ist sie im Sonnenlicht dank der dunklen Oberfläche der Solarzellen wärmer als ihre Umgebung. Wenn die Solarbank komplett aufgeladen ist, sind bis zu 300 Handyladungen möglich. Geladen werden können auch andere Geräte und zwar aktuell immer von sechs bis 23 Uhr.