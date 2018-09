Wendlingen 19-Jähriger bei Schlägerei schwer verletzt

Von va 02. September 2018 - 12:30 Uhr

Mehrere Streifenwagen mussten zu der Gaststätte ausrücken. Foto: dpa

In einer Gaststätte kommt es zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren alkoholisierten Jugendlichen. Die Gründe für den Streit sind noch unklar.

Wendlingen - In einer Gaststätte am Sportplatz in Wendlingen (Kreis Esslingen) ist am frühen Sonntagmorgen bei einer Schlägerei ein 19-Jähriger schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war es gegen 2.10 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren alkoholisierten Jugendlichen gekommen.

Dabei wurde der 19-Jährige so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Mehrere Streifenwagen mussten zu der Gaststätte ausrücken, um den Sachverhalt vor Ort zu befrieden. Die Gründe für den Streit konnten vor Ort von den Beamten nicht ermittelt werden, aber laut der Polizei ist davon auszugehen, dass die alkoholische Beeinflussung aller Beteiligten einer der Gründe für die Eskalation sein dürfte.