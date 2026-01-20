Die Erklärung von Brooklyn Beckham zum Familienstreit hat eingeschlagen wie eine Bombe. Das zerrüttete Verhältnis soll sich in den vergangenen Wochen derart zugespitzt haben, dass er keinen anderen Ausweg mehr gesehen habe.

Am Montagabend hat Brooklyn Beckham (26) öffentlich mit seinen berühmten Eltern David (50) und Victoria Beckham (51) abgerechnet. In einem mehrseitigen Instagram-Statement brach er sein Schweigen über den Familienstreit und erhob zahlreiche Vorwürfe. Aber warum ausgerechnet jetzt? Laut "Page Six" habe der älteste Beckham-Spross einen Punkt erreicht, an dem es kein Zurück mehr gab.

"Sie konnten es einfach nicht mehr ertragen" "Es gab einen massiven Vertrauensverlust", erklärte ein Insider dem US-Portal über den Wendepunkt, der "letzte Woche" bei dem 26-Jährigen und seiner Ehefrau Nicola Peltz (31) eingetreten sein soll. "Aus der Sicht von Brooklyn und Nicola haben sie alles versucht, um die Beziehung zu David und Victoria privat wiederherzustellen. Sie haben versucht, mit ihnen zu reden, sie haben versucht, sich mit ihnen zu treffen, aber letztendlich haben sie ihnen einfach nicht mehr vertraut."

Das junge Paar soll außerdem frustriert darüber gewesen sein, Dinge zu lesen, die "nicht wahr waren". Die beiden hätten nun einfach genug von dem Drama gehabt, dass sich in den vergangenen Monaten immer weiter zugespitzt habe: "Letztendlich ist daraus ein riesiger Machtkampf zwischen zwei mächtigen Familien geworden." In der vergangenen Woche habe es dann den Tropfen gegeben, "der das Fass zum Überlaufen brachte, sie konnten es einfach nicht mehr ertragen". Mit dem Statement wolle das Paar auch eine Art Schlussstrich ziehen: "Sie haben genug und wollen endlich nach vorne blicken."

Statement in sechs Instagram-Storys

Brooklyn Beckham schrieb in seiner sechs Storys umfassenden Erklärung, dass er keine Versöhung mit seiner Familie wolle. "Ich habe jahrelang geschwiegen und alles darangesetzt, diese Angelegenheiten privat zu halten. Leider sind meine Eltern und ihr Team weiterhin an die Presse gegangen, sodass mir keine andere Wahl blieb, als selbst zu sprechen." Er lasse sich "nicht kontrollieren, ich stehe zum ersten Mal in meinem Leben für mich selbst ein".

Der 26-Jährige kritisierte weiter: "Mein ganzes Leben lang haben meine Eltern die Berichterstattung über unsere Familie in der Presse kontrolliert. Die inszenierten Social-Media-Posts, Familienfeste und unechten Beziehungen waren schon immer fester Bestandteil des Lebens, in das ich hineingeboren wurde."

Seit der Hochzeit des Briten mit der US-amerikanischen Schauspielerin Nicola Peltz im April 2022 schwelten Gerüchte über einen Streit im Beckham-Clan. Nun schilderte Brookyln, dass es rund um die Feier tatsächlich zu Unstimmigkeiten kam. "Dort sollte eigentlich mein romantischer Tanz mit meiner Frau stattfinden, doch stattdessen wartete meine Mutter darauf, mit mir zu tanzen. Sie tanzte völlig unangemessen vor allen Anwesenden. Ich habe mich in meinem ganzen Leben noch nie so unwohl und gedemütigt gefühlt."

Am Abend vor der Hochzeit hätten Familienmitglieder ihm zudem gesagt, Nicola sei "nicht blutsverwandt" und gehöre "nicht zur Familie". Er und seine Frau wollten kein Leben, das von "Image, Presse oder Manipulation" bestimmt werde, fügte er zum Schluss noch hinzu. "Wir wünschen uns nichts weiter als Frieden, Privatsphäre und Glück für uns und unsere zukünftige Familie."