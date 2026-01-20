Die Erklärung von Brooklyn Beckham zum Familienstreit hat eingeschlagen wie eine Bombe. Das zerrüttete Verhältnis soll sich in den vergangenen Wochen derart zugespitzt haben, dass er keinen anderen Ausweg mehr gesehen habe.
Am Montagabend hat Brooklyn Beckham (26) öffentlich mit seinen berühmten Eltern David (50) und Victoria Beckham (51) abgerechnet. In einem mehrseitigen Instagram-Statement brach er sein Schweigen über den Familienstreit und erhob zahlreiche Vorwürfe. Aber warum ausgerechnet jetzt? Laut "Page Six" habe der älteste Beckham-Spross einen Punkt erreicht, an dem es kein Zurück mehr gab.