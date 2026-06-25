Welzheimer Biergarten: Warum unsere Leser den Biergarten am Tannwald lieben

Das war eindeutig: Der Biergarten in Welzheim gewinnt unsere Leser-Umfrage für den Rems-Murr-Kreis klar. Wir haben uns angesehen, warum er so beliebt ist.
Ein Blätterdach, das Schatten spendet, dazu ein erfrischendes Getränk und vielleicht noch einen leckeren Happen dazu: Im Sommer gibt es kaum etwas Wohltuenderes als den Besuch in einem Biergarten oder einem anderen Open-Air-Lokal. Gerade der Rems-Murr-Kreis bietet in dieser Hinsicht eine wirklich große Auswahl. Deshalb wollten wir neulich von unserer Community wissen, welcher Biergarten aus ihrer Sicht der schönste ist. Das Ergebnis unserer Umfrage war überraschend klar: Von mehreren hundert Teilnehmern gab rund ein Viertel dem Welzheimer Biergarten am Tannwald seine Stimme. Wir wollten wissen, warum das Lokal derart beliebt ist, und haben uns vor Ort umgesehen.