Welzheim und Winnenden: Drei Unfälle, vier Verletzte – zwei davon sind minderjährig
Am Freitag krachte es im Rems-Murr-Kreis gleich mehrfach (Symbolbild). Foto: Phillip Weingand

Am Freitag hatten die Einsatzkräfte in Winnenden und Welzheim einiges zu tun: Unabhängig voneinander krachte es dreimal. Zwei der vier Verletzten sind minderjährig.

In Welzheim und Winnenden (Rems-Murr-Kreis) haben sich am Freitag unabhängig voneinander drei Unfälle mit insgesamt vier Verletzten ereignet. Gegen 13.30 Uhr fuhr in Welzheim eine 73 Jahre alte Ford-Fahrerin aus einem Grundstück an der Friedrich-Bauer-Straße und übersah dabei den VW einer 33-Jährigen. Diese wurde beim Zusammenstoß leicht verletzt. Den Schaden schätzt die Polizei auf 20.000 Euro.

 

Eine knappe halbe Stunde später krachte es erneut – diesmal in Winnenden. An der Kreuzung von Alfred-Kärcher-Straße und Leutenbacher Straße rutschte ein 61-jähriger VW-Fahrer beim Heranfahren an eine rote Ampel von der Bremse. Sein Wagen fuhr auf den stehenden Fiat einer 19-Jährigen auf. Diese und ihre zwölf Jahre alte Beifahrerin wurden leicht verletzt.

Gegen 18.30 Uhr gab es in Winnenden einen weiteren Unfall. Eine 15 Jahre alte Pedelec-Fahrerin war auf der Herzog-Philipp-Straße unterwegs, beim Überqueren einer Landesstraße schätzte sie den Abstand zum BMW eines 35-Jährigen falsch ein und es kam zum Zusammenstoß. Die Radlerin wurde leicht verletzt, den Schaden schätzt die Polizei auf 10.500 Euro.

 