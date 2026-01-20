Weltwirtschaftsgipfel Davos: Vielstimmiger Chor im Streit um Grönland

Die EU will eigentlich geschlossen auf die Drohungen von Donald Trump reagieren. In der Realität erklingt aber eine regelrechte Kakofonie.
Ursula von der Leyen gibt sich kampfbereit. „Unsere Antwort wird unerschrocken, geschlossen und angemessen sein“, betonte die EU-Kommissionschefin in ihrer Rede am Dienstag beim Weltwirtschaftsforum in Davos angesichts der Zoll-Drohungen von US-Präsident Donald Trump im Streit um Grönland. Die politische Realität in der EU ist aber kompliziert. Selbst in dieser existenziellen Krise erscheint die EU alles andere als geschlossen.