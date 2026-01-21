Weltwirtschaftsgipfel: Trumps Flugzeug muss auf dem Weg nach Davos umkehren

1 Trump startete am späten Abend (Ortszeit) nach Davos und musste zunächst umkehren. Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa

Die Welt fiebert gespannt Donald Trumps Auftritt beim Weltwirtschaftsgipfel in der Schweiz entgegen. Doch auf dem Weg dorthin kommt es zu einem unplanmäßigen Zwischenfall.











Washington - Die Maschine von US-Präsident Donald Trump und seinem Team hat auf dem Flug zum Weltwirtschaftsforum (WEF) nach Davos kehrt gemacht und sich auf den Rückweg Richtung Washington begeben. Kurz nach dem Start am späten Abend (Ortszeit) habe die Besatzung an Bord der Air Force One ein "kleines elektrisches Problem" festgestellt, teilte Trumps Sprecherin Karoline Leavitt mitreisenden Journalisten mit. Aus Vorsicht kehre man daher um, lande auf dem Militärflugplatz Joint Base Andrews nahe der US-Hauptstadt Washington und steige in ein anderes Flugzeug um, hieß es.