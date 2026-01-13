Weltwirtschaft: Trump spricht beim Weltwirtschaftsforum in Davos

1 Im vergangenen Jahr hatte sich Trump zuschalten lassen. (Archivbild) Foto: Laurent Gillieron/KEYSTONE/dpa

Davos - US-Präsident Donald Trump kommt zurück auf die Bühne des Weltwirtschaftsforums in Davos. Er werde mit der größten US-Delegation anreisen, die das Treffen von Topmanagern und Politikgrößen in den Schweizer Bergen je gesehen habe, kündigte WEF-Präsident Børge Brende an. Die Jahrestagung in der kommenden Woche verzeichne auch insgesamt eine Rekordteilnahme. Aus Deutschland werden unter anderem Bundeskanzler Friedrich Merz und Vizekanzler Lars Klingbeil erwartet.