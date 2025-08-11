Weltwirtschaft: Eine Zukunft mit weniger USA

Aktuell hat US-Präsident Trump Erfolg mit brutaler Zoll-Politik. Europa braucht eine langfristig angelegte Gegenstrategie. Wie die aussehen könnte, skizziert Rainer Pörtner.
Donald Trump hat der Welt den Krieg erklärt. Es ist kein Krieg mit Soldaten und Raketen, sondern ein Krieg mit Zöllen. Der Präsident will mit Gewalt die bestehende Ordnung der Weltwirtschaft zu Gunsten der USA ändern. Statt einer regelbasierten, durch multilaterale Vereinbarungen geformten Ordnung des globalen Handels strebt Trump ein System an, in dem der Stärkere das Sagen hat – und dieser Stärkere haben die USA zu sein.