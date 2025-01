Weltwirtschaft: Deutsche Topmanager erwarten drittes Rezessionsjahr in Folge

1 Beim Weltwirtschaftsforum kommen Topmanager aus aller Welt zusammen. Foto: Michael Buholzer/KEYSTONE/dpa

Düstere Aussichten: Deutsche Führungskräfte blicken deutlich pessimistischer ins gerade begonnene Jahr als viele andere. Mehr als jeder Dritte rechnet laut einer Umfrage sogar mit Stellenabbau.











Davos - Die Mehrheit der deutschen Führungskräfte erwartet mit Blick auf 2025 das dritte Rezessionsjahr in Folge. In den deutschen Chefetagen rechnen 56 Prozent mit einem weiteren Minus-Jahr - mit schwacher Nachfrage sowie Versorgungsengpässen bei Energie und Fachkräften. Das geht aus einer Umfrage der Beratungsgesellschaft PwC unter rund 4.700 Unternehmenschefs in 109 Ländern hervor, die zum Weltwirtschaftsforum in Davos veröffentlicht worden ist.