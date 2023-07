1 Stolze Tüftlerin: Jeanette Müller lässt ihren „Percy“ in Sandkästen, über Steine und Schotten probefahren. Foto: Horst Dömötör

Jeanette Müller aus Kornwestheim ist als Modellbauerin in der Science-Fiction-Szene in und um Stuttgart wohlbekannt. Nun hat die Softwareentwicklerin sich an ein neues Projekt gewagt – mit dem Wirbel, den ihr „Percy“ erzeugt, hätte sie selbst nicht gerechnet.









Kreis Ludwigsburg - Percy will noch nicht so recht. Statt durch den Sand zu sausen, steht er stumm da. „Irgendetwas hat er“, sagt Jeanette Müller, öffnet eine weiße Klappe und greift in das Innenleben des sechrädrigen Gefährts. „Er hat auch noch nie so einen langen Ausflug gemacht“, erklärt sie dann milde und lächelt ein Technikerinnen-Lächeln. Sodann nimmt die 39-Jährige ihren blauen Playstation-Controller zur Hand, ein Mobiltelefon ist daran befestigt. Sie drückt Knöpfe, fährt mit dem Finger über den Hebel, den „Stick“, wie das im Gamerjargon heißt. Kurz darauf surrt Percys Kamera und seine sechs Räder setzen sich in Bewegung. Percy düst – nunja, mit etwa 6 km/h – über den Spielplatz an der Kornwestheimer Bebelstraße. Ein paar Mitarbeiter der Bauhofs sind in der Nähe, sie unterbrechen ihre Arbeit und werfen Percy erstaunte Blicke zu.