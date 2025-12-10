Weltweiter Verkaufsschlager: Italienische Küche jetzt offiziell Unesco-Kulturerbe

Pizza, Pasta und Tiramisu gelten als Inbegriff von italienischer Küche - sie hat aber noch viel mehr zu bieten. Die «cucina italiana» ist nun offiziell Unesco-Kulturerbe. In Italien wird gejubelt.
Neu-Delhi/Rom - Die italienische Küche gilt für viele als Inbegriff von Tradition und Genuss - und ist weltweit ein Verkaufsschlager. Nun erhält die "cucina italiana" auch noch offizielle Anerkennung: Die Unesco hat sie in die Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Dies entschied die UN-Kulturorganisation bei ihrer Sitzung in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi.