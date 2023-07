1 Auch die Mitarbeiterinnen des Marienhospitals haben mitgetanzt – jetzt gab es Post von Warner Music. Foto: Marienhospital Stuttgart Foto:

Stuttgart/Esslingen - Nicht alle waren so vorausschauend wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Stuttgarter Flughafens. Dort hatte man frühzeitig die Nutzungsrechte zur „Jerusalema Dance Challenge“ geklärt – und erst danach ein Tanzvideo ins Internet gestellt. Mehr als vier Millionen Mal wurde der Clip inzwischen aufgerufen, in der Pressestelle des Flughafens spricht man von einem „großen Social-Media-Erfolg“. Andere Institutionen in Stuttgart und der Region allerdings müssen nun mit dem Musiklabel Warner Music oder Medienanwälten klären, ob und in welcher Höhe sie nachträglich Lizenzgebühren bezahlen müssen.