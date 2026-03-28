Von Aucklands Sky Tower und der Oper in Sydney bis zum Kölner Dom: Weltweit gehen wieder die Lichter aus. Die «Earth Hour» ist mehr als nur Symbolik – Millionen Menschen werden aktiv. Worum geht es?
Wellington/Bangkok - Punkt 20.30 Uhr in Neuseeland: In Auckland geht das Licht aus, der Sky Tower und die Harbour Bridge verschwinden im Schwarz der Nacht. Das Parlamentsgebäude in der Hauptstadt Wellington ist ebenfalls verdunkelt. Damit hat der Pazifikstaat am Abend die "Earth Hour" eingeläutet, die "Stunde der Erde", die nun wie eine dunkle Welle einmal rund um den Planeten zieht.