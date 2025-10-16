Weltweite Aktion: Adolescence-Star Stephen Graham plant neues Projekt

Das Gesicht des Überraschungserfolgs "Adolescence" arbeitet aktuell an seinem neuen Projekt: Stephen Graham ruft Väter auf, Briefe an ihre Söhne zu schreiben. Aus ausgewählten Beiträgen entsteht später ein Buch.

Stephen Graham (52) plant ein neues Projekt, in dem Väter und Söhne im Mittelpunkt stehen. Laut eines Berichts des "Guardian" ruft er Papas weltweit dazu auf, Briefe an ihre Nachkommen zu schreiben. Darin sollen sie über ihre Erfahrungen als Elternteil reflektieren. Im Anschluss verfassen Graham und die Psychologin Orly Klein gemeinsam ein Buch zum Thema Männlichkeit, das im Oktober 2026 erscheinen soll.

Väter dürfen ihre Briefe vom 15. Oktober 2025 bis zum 12. Januar 2026 über die offizielle Website des Projekts einreichen. Ausgewählte Briefe erscheinen neben den Beiträgen von Graham und weiteren bekannten Persönlichkeiten im Buch.

"Die Kluft zwischen Vätern und Söhnen ist heute wohl größer als je zuvor", sagte Graham. "Wir möchten von Männern jeden Alters hören. Frischgebackene Väter, abwesende Väter und Väter, die einfach nur einen Weg finden wollen, um zu sagen, dass sie ihre Söhne lieben", fügte der Schauspieler zu.

Graham gewann für "Adolescence" einen Emmy

Seinen endgültigen Durchbruch feierte Graham dank der Miniserie "Adolescence", die insgesamt mit acht Emmys ausgezeichnet wurde. Darin spielt Graham den Vater des 13-jährigen Jamie Miller (Owen Cooper), der von der Polizei wegen Mordes an einer Mitschülerin verhaftet wird. "Nach der Serie habe ich gemerkt, wie wenig Raum es oft für Väter und Söhne gibt, um offen über das Thema Männlichkeit zu reden", so Graham, der auch das Drehbuch zu "Adolescence" verfasste.

Die Serie löste eine Debatte über die Rolle von Vätern, männlichen Vorbildern und schädlichen Einflüssen im Internet aus. Die britische Politikerin Anneliese Midgley schlug vor, die Serie in Schulen zu zeigen. Die Show könne dazu beitragen, Gewalt gegen Frauen und Mädchen zu bekämpfen.