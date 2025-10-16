Weltweite Aktion: Adolescence-Star Stephen Graham plant neues Projekt

Das Gesicht des Überraschungserfolgs "Adolescence" arbeitet aktuell an seinem neuen Projekt: Stephen Graham ruft Väter auf, Briefe an ihre Söhne zu schreiben. Aus ausgewählten Beiträgen entsteht später ein Buch.
Stephen Graham (52) plant ein neues Projekt, in dem Väter und Söhne im Mittelpunkt stehen. Laut eines Berichts des "Guardian" ruft er Papas weltweit dazu auf, Briefe an ihre Nachkommen zu schreiben. Darin sollen sie über ihre Erfahrungen als Elternteil reflektieren. Im Anschluss verfassen Graham und die Psychologin Orly Klein gemeinsam ein Buch zum Thema Männlichkeit, das im Oktober 2026 erscheinen soll.