Weltweite Abstimmung: Flitzer mit Krone: Karearea ist Neuseelands Vogel des Jahres

In einem weltweiten Wettstreit hat sich Neuseelands einziger Falke den Titel «Bird of the Year» geholt — und sendet mit Höchstgeschwindigkeit eine ernste Botschaft zum Artenschutz.
Wellington - Mit bis zu 200 Stundenkilometern stürzt er sich sonst auf seine Beute, diesmal jagte er zur Spitze einer ungewöhnlichen Wahl: Der Karearea, Neuseelands einziger Falke, ist zum diesjährigen Vogel des Jahres in dem Pazifikstaat gekürt worden. Das teilte die Naturschutzorganisation Forest and Bird mit. In der beliebten Online-Abstimmung, an der Tierfreunde aus aller Welt teilnehmen können, setzte sich der Neuseelandfalke, auch Maorifalke genannt, gegen Dutzende gefiederte Konkurrenten durch.