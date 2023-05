1 Afrika gehört zu den schlimmsten Hungerregionen weltweit. Foto: Brian Inganga/dpa

Putins Krieg verschärft die globale Lebensmittelknappheit. Doch es gibt noch andere Ursachen, analysiert Christoph Link.









Die Welt ist nicht krisenfest, und unser Kontinent ist es auch nicht. Es wirft ein bezeichnendes Licht auf die aktuelle Lage, dass die deutsche Welthungerhilfe nach drei Jahrzehnten Pause wieder mitten in Europa Nahrungsmittel an Bedürftige verteilt: an Flüchtlinge aus der Ukraine in deren Heimatland sowie in Polen und der Republik Moldau. Der letzte europäische Einsatz der Hungerhelfer war Mitte der 1990er Jahre in Albanien, als man dort ein Kinderheim mit Lebensmitteln und Kleidung unterstützte.