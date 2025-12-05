Weltweihnachtscircus Stuttgart: „Die bisher beste Show“ – so ausgelassen ging es nach der Premiere weiter

Bei der Premierenparty des Weltweihnachtscircus hört man einen Satz immer wieder: „Dies war die bisher beste Show!“ Doch sind die Tauben echt? Welche Promis mitgefeiert haben.
Die Premiere des 31. Weltweihnachtscircus Stuttgart im ausverkauften Zelt, in dem keine Stützmasten mehr die Sicht einschränken, endet nach über drei Stunden in einem rauschenden Finale. Standing Ovations, Jubelrufe, donnernder Rekordapplaus. Die Begeisterung des Publikums ebbt danach nicht ab: Sie setzt sich nahtlos in der After-Show-Party im Gastro-Zelt fort, wo Artisten aus vielen Ländern, prominente Gäste und das Produktionsteam bis weit in die Nacht weiterfeiern.