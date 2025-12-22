Der mongolische Ausnahme-Artist Tulga beeindruckt einst schon TV-Juroren. Jetzt verfolgt der Artist des Weltweihnachtscircus ein größeres Ziel: Bei Olympia 2028 auftreten.
Der mongolische Kraftmann Battulga Battogtogh mit seinen brennenden Balken aus Eiche und schweren Bowling-Kugeln sorgt im Stuttgarter Weltweihnachtscircus für Furore. Sein Auftritt zählt zu den mit am meisten Energie geladenen Nummern. Nicht nur, weil der 40-Jährige ein schier unvorstellbares Gewicht, einen bis zu 60 Kilogramm schweren Balken auf seinem Nacken trägt und fast wie ein Streichholz umherschwingt, nein, dazu kommen noch Feuer und Flamme. Denn der Balken wird von beiden Seiten angezündet. „Erst durch die Wärme des Feuers schwitze ich“, sagt Tulga. Ansonsten fühle er sich bequem und wohl bei der Nummer, während das Publikum den Atem anhält und ihm am Ende tosenden Applaus schenkt.