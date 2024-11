Weltweihnachtscircus in Stuttgart: Vom Wirt zum Zirkuschef – wie Dalien Cohen die Artistenstars dirigiert

1 Der 27-jährige Dalien Cohen, Schwiegersohn von Zirkusgründer Henk van der Meijden, ist der Chef in der Manege. Foto: /Lichtgut/Ferdinando Iannone

Mit 27 Jahren hat es Dalien Cohen weit gebracht – bis an die Spitze des Weltweihnachtscircus. Auf dem Wasen wird der Chef von rund 200 Personen für seine ruhige Art geliebt. Wir haben mit ihm über Neuheiten bei der Jubiläumsshow gesprochen.











Als der Weltweihnachtscircus 1994 seine allererste Premiere in Stuttgart feierte, war Dalien Cohen noch gar nicht auf der Welt. Nun ist der junge Mann Chef in der Manege, führt auf dem Cannstatter Wasen beim Aufbau des Zeltes und der neuen Sitzreihen das Kommando aber nicht von oben herab. Man denkt eher, er sei der Kumpel der vielen Mitarbeiter, nicht ihr Chef. Der gebürtige Holländer, dessen Vater aus Tel Aviv stammt, legt selbst an Hand an, delegiert nicht nur. Gerade ist der 27-jährige Geschäftsführer von Stardust in der Manege dabei, alle Sitze mit Nummern zu versehen.