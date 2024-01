Weltweihnachtscircus in Stuttgart: Brillantes Jonglage-Duo: Vater und Sohn Kremo

4 Harrison und Kris Kremo im Weltweihnachtscircus mit ihrer Jonglage. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Kris Kremo und sein Sohn Harrison zeigen erstmals im Weltweihnachtscircus gemeinsam eine beeindruckende Jonglage. Zwei Generationen – ein Tempo. Grandios!











„Es ist der Höhepunkt meiner Karriere, dass ich mit meinem Sohn auftreten kann“, sagt Kris Kremo. Der wohl am häufigsten ausgezeichnete Jongleur der Welt betont auch gleich: „Es war nie richtig geplant. Aber es macht enorm Spaß. Auch in der Garderobe, wenn wir uns aufwärmen.“ Sein Sohn indes strahlt und freut sich. 2018 sind die beiden erstmals im Tigerpalast in Frankfurt aufgetreten. Harrison sagt: Es sei wie ein Traum, der wahr geworden sei. Auch ihm war nicht klar, dass er einmal auf der Bühne stehen will. Per Zufall ist es so gekommen, nachdem er das Abitur gemacht hatte.