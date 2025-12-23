Weltweihnachtscircus in Stuttgart: Artist balanciert brennende Balken – „Ich bin der Verrückte in der Familie“

Tulga – einer der stärksten Männer der Welt – tritt derzeit auf dem Cannstatter Wasen auf. Der berühmte Artist will 2028 mit seinen brennenden Balken das olympische Feuer entfachen.
Der mongolische Kraftmann Battulga Battogtogh sorgt im Stuttgarter Weltweihnachtscircus regelmäßig für Furore: Nicht nur, weil der 40-Jährige einen bis zu 60 Kilogramm schweren Balken auf seinem Nacken trägt und diesen fast so federleicht wie ein Streichholz umherschwingt, nein, dazu kommen noch Feuer und Flamme. Denn der Balken wird von beiden Seiten angezündet. „Erst durch die Wärme des Feuers schwitze ich“, sagt Tulga. Ansonsten fühle er sich bequem und wohl bei der Nummer, während das Publikum den Atem anhält und ihm am Ende tosenden Applaus schenkt.