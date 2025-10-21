Eros Ramazzotti veröffentlicht am 21. November sein neues Doppelalbum "Una Storia Importante"/"Una Historia Importante" auf Italienisch und Spanisch. Mit neu arrangierten Hits, unveröffentlichten Songs und internationalen Kollaborationen startet er 2026 dann eine Welttournee.

Eros Ramazzotti meldet sich mit neuem Material zurück. Am 21. November erscheint weltweit "Una Storia Importante"/"Una Historia Importante", das neue Album des italienischen Superstars in italienischer und spanischer Version. Das Doppelalbum ist bereits vorbestellbar. Das Werk enthält einige der bekanntesten Hits seiner Karriere, die neu arrangiert wurden, sowie unveröffentlichte Titel und prestigeträchtige italienische und internationale Kollaborationen.

Die dazugehörige Tournee Una Storia Importante World Tour wird am 14. Februar 2026 in Paris Premiere feiern und 30 Länder in Europa, Nordamerika, Kanada und Lateinamerika besuchen. Bereits jetzt sind mehrere Shows ausverkauft, darunter beide Konzerte in Brüssel am 22. und 23. Februar, München am 25. Februar und Frankfurt am 20. März.

Eros Ramazzotti ist zurück in italienischen Stadien

Die Europa-Tournee führt Ramazzotti unter anderem nach Straßburg, Nizza, Hamburg, Berlin, Kopenhagen, Oslo, Göteborg, Oberhausen, Zürich, Stuttgart, Genf, Lyon, Toulon, Kaunas, Krakau, Prag, Wien, Bratislava, Budapest, Bukarest, Sofia, Belgrad, Zagreb, Barcelona, Madrid und Lissabon.

Am 6. Juni 2026 wird Eros Ramazzotti sein mit Spannung erwartetes Comeback in italienischen Stadien feiern. Die Italien-Tour umfasst sieben Stadion-Konzerte: Udine im Bluenergy Stadium am 6. Juni, Mailand im legendären Stadio San Siro am 9. Juni, Neapel im Stadio Diego Armando Maradona am 13. Juni, Rom im Stadio Olimpico am 16. Juni, Messina im Stadio Franco Scoglio am 20. Juni, Bari im Stadio San Nicola am 23. Juni und Turin im Allianz Stadium am 27. Juni.

Im Oktober und November 2026 folgt dann die Nordamerika- und Lateinamerika-Tour mit Stopps in Toronto, Montreal, Boston, New York, Chicago, Miami, Houston, Los Angeles, Monterrey, Guadalajara, Mexiko-Stadt, San José, Bogotá, Lima, Santiago, Buenos Aires und São Paulo. Die Tour endet am 30. November 2026 in São Paulo.