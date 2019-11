5 Mal Stadion, 26 Mal Schleyerhalle Das Konzertjahr 2020 sprengt in Stuttgart alle Rekorde

Fünf Konzerte in der Mercedes-Benz-Arena sind für das kommende Jahr bereits angesetzt – das ist Rekord. Dazu kommen schon jetzt 26 Großkonzerte in der Schleyerhalle – erstaunlich zu einem so frühen Zeitpunkt. Hier die Höhepunkte des Popjahrs 2020.