Fußball-Regionalligaaufsteiger TSG Balingen absolviert im August in der heimischen Bizerba-Arena eine Partie gegen den saudi-arabischen Rekordmeister Al-Hilal. Das berichtet der „Schwarzwälder Bote“.

„Wir wurden kontaktiert, dass die Option auf ein Testspiel gegen Al-Hilal besteht“, sagt TSG-Geschäftsführer Jonathan Annel. „Ich war zunächst perplex, der Kontakt kam jedoch aus unserem direkten Umfeld und war damit seriös. Natürlich haben wir nach interner Prüfung spontan und begeistert zugesagt.“ Mittlerweile wurde vertraglich fixiert: Al-Hilal kickt am Mittwoch, 6. August, ab 18.30 Uhr in der Bizerba-Arena gegen die TSG Balingen – ein Riesending. Erwartet werden mehr als 2000 Zuschauer.

Auf diese nicht alltägliche Testspiel dürfen sich Mannschaft und Zuschauer also freuen. Präsentiert wird diese besondere Partie von der MAFU Group. „Wenn Weltfußball auf regionales Engagement trifft, entsteht mehr als nur ein Spiel – es entsteht eine Brücke zwischen Kulturen, Menschen und Möglichkeiten“, erklärt Ralph Lehleuter. Der MAFU-Geschäftsführer unterstützt die Begegnung aus tiefer Überzeugung: „Dieses Spiel ist mehr als Sport – es ist ein Zeichen für Offenheit, Respekt und die Kraft von Partnerschaften über Grenzen hinweg.“

Klangvolle Namen

Stars wie Bono, Joao Cancelo, Theo Hernandez, Kalidou Koulibaly, Renan Lodi, Sergej Milinkovic Savic, Aleksandar Mitrovic und Ruben Neves laufen am 6. August in der Bizerba Arena auf – trainiert wird diese illustre Mannschaft, zu welcher bis zu Jahresbeginn auch Neymar gehörte, von Starcoach Simone Inzaghi, der vor wenigen Wochen Inter Mailand ins Finale der Champions League gehievt hatte.

Das Team bereitet sich vom 1. August an im Öschberghof in Donaueschingen auf die kommende Saison vor und wird dort zwei Wochen verbringen. Bei der jüngst stattfindenden Klub-WM in den USA überzeugte Al-Hilal auf ganzer Linie. In der Gruppenphase holte die Mannschaft ein 1:1-Remis gegen Real Madrid, im Achtelfinale kegelte sie das von Pep Guardiola trainierte Manchester City aus dem Wettbewerb. Schluss war dann im Viertelfinale gegen Flamengo. Die Bezeichnung „Härtetest“ ist aus Sicht der Balinger also sogar eine Untertreibung. Die Partie wird zwischen dem 1. und 2. Spieltag der Regionalliga Südwest ausgetragen.

Kommen weitere Stars?

Was die Partie noch spezieller macht: Beinahe im Minutentakt trudeln über die Medienticker Meldungen ein, wonach Al-Hilal weitere Toptransfers tätig will. Einen Korb holte sich der Verein sich von Cristiano Ronaldo ein. Das hat den Ehrgeiz erst recht geweckt: Gelockt wird mit kolportierten Ablösesummen von mehr als 100 Millionen Euro, das fürstliche Gehalt für die Stars kommt obendrauf. Wild entschlossen suchen die Clubverantwortlichen nach Hochkarätern. Man darf also gespannt sein, welche Akteure in Balingen noch zum Team stoßen könnten.

Das Ziel: Guter Gastgeber sein

Die Balinger lassen in einer Pressemitteilung verlauten: „Die TSG steht vor der Mammutaufgabe, alles rund ums Spiel zu arrangieren und zu organisieren. Schließlich will man sich als guter Gastgeber präsentieren, um auch künftig als Adressat solcher Anfragen infrage zu kommen. Fix engagiert wurde bereits ein Dolmetscher, der die Starkicker in gepflegtem Arabisch willkommen heißen wird.“