Weltstar in Stuttgart: Wie schaffen es die Jazz Open, Katy Perry auf den Schlossplatz zu holen?

Katy Perry ist seit April auf Welttour. Mexiko, China, Australien, Argentinien – und im Juli Stuttgart. Wie gelingt es den Jazz Open, die US-Popikone für den Schlossplatz zu gewinnen?
Dass Katy Perry, eine der erfolgreichsten Künstlerinnen der letzten zwei Jahrzehnte, im Sommer 2026 im Herzen von Stuttgart singt, erstaunt viele Fans. Ist der Schlossplatz am 8. Juli nicht zu klein für einen Weltstar wie sie? Für die Jazz Open ist ihre Verpflichtung nur ein neuer Coup in einer langen Reihe überraschender Verpflichtungen.