Weltstar in München: Latz- statt Lederhosen: Drake besucht das Oktoberfest

Rapper Drake überraschte am Samstag mit einem Besuch auf dem Oktoberfest. Statt Tracht trug der Weltstar eine auffällige Latzhose und feierte ausgelassen mit seinen Freunden.
Das Oktoberfest hatte am Anstich-Tag direkt einen besonders berühmten Gast: Rap-Superstar Drake (38) besuchte das berühmte Volksfest und sorgte dabei für Aufsehen. Der Kanadier erschien nicht in traditioneller bayerischer Tracht, sondern setzte mit seinem Outfit ein modisches Statement. Bilder davon postete er auf seinem Instagram-Account.