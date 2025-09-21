Weltstar in München: Latz- statt Lederhosen: Drake besucht das Oktoberfest

Rapper Drake überraschte am Samstag mit einem Besuch auf dem Oktoberfest. Statt Tracht trug der Weltstar eine auffällige Latzhose und feierte ausgelassen mit seinen Freunden.

Das Oktoberfest hatte am Anstich-Tag direkt einen besonders berühmten Gast: Rap-Superstar Drake (38) besuchte das berühmte Volksfest und sorgte dabei für Aufsehen. Der Kanadier erschien nicht in traditioneller bayerischer Tracht, sondern setzte mit seinem Outfit ein modisches Statement. Bilder davon postete er auf seinem Instagram-Account.

Statt der üblichen Lederhose wählte Drake eine blaue Vintage-Latzhose von Chanel mit aufälligen Stickerein aus der Herbst/Winter-Kollektion von 1993. Zu dem Statement-Piece, in dem einst Supermodel Naomi Campbell (55) über den Laufsteg geschritten war, kombinierte der Rapper ein weißes Hemd. Dazu kamen wenigstens klassische Wiesn-Accessoires: Eine Wäscheklammer mit seinem Namen und ein Ansteck-Lebkuchenherz mit dem Wortspiel "Too hot to Hendl".

Party im Festzelt

Auf den Fotos posiert der Musiker mit einer Wiesn-Bedienung, zeigt das volle Bierzelt sowie sein Outfit mit allen Details. Auf weiteren Bildern ist er mit seinen Freunden zu sehen, die alle eine Maß in der Hand tragen. "Oktoberfest", schrieb Drake in Großbuchstaben dazu.

Wie unter anderem die "Bild"-Zeitung berichtet, kam Drake mit einer zehnköpfigen Entourage ins Schützenfestzelt, wo er sich völlig entspannt unter die anderen Gäste mischte. Festwirt Ludwig Reinbold berichtet gegenüber dem Blatt: "Sie wollten einfach nur feiern, tranken Bier. Drake war supernett zu allen, ließ sich fotografieren. Er hatte sichtlich Spaß bei uns." Später ging es für die Truppe weiter ins Käferzelt - dort gab es auch ein eigenes Lebkuchenherz mit der Aufschrift "Drake Käfer Wiesn", das er ebenfalls im Netz teilte.

Von der Olympiahalle auf die Wiesn

Der Besuch des Oktoberfests war der krönende Abschluss von Drakes München-Aufenthalt. Zuvor hatte er drei ausverkaufte Konzerte in der Olympiahalle gespielt und das Münchner Nachtleben erkundet. Nach seinem ersten Konzert feierte er im Roomers, am Freitag lud er in den Hip-Hop-Club Bossy ein, wo er auch mit FC-Bayern-Stars wie Alphonso Davies und Jamal Musiala gesichtet wurde. Am 22. und 23. September stehen weitere Konzerte in Hamburg auf dem Programm.

Das Oktoberfest ist Jahr für Jahr ein Hotspot für Promis - allerdings meistens die deutschen. Am ersten Tag feierten schon Heidi Klum nebst Tom und Bill Kaulitz mit dem restlichen Clan, die Schlagerstars Florian Silbereisen, Jürgen Drews und Roberto Blanco, Schauspielerin Simone Thomalla oder Dschungelkönigin Lilly Becker auf der Theresienwiese.