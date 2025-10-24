Weltrekordversuch: Catan-Fans knacken Weltrekord in Essener Grugahalle

4 Genau 1.170 Spieler spielten gleichzeitig das Spiel Catan Connect. Foto: Fabian Strauch/dpa

Mehr als 1.100 gleichzeitig Spielende sollten es an den Tischen in der Essener Grugahalle werden, um einen Weltrekord mit dem Brettspiel Catan aufzustellen. Ist das Projekt in Essen gelungen?











Essen - Mit dem weltweit beliebten Brettspiel Catan ist in Essen ein Weltrekord gelungen. Genau 1.170 Fans spielten den Klassiker gleichzeitig etwa zwei Stunden lang an Spieltischen in der Grugahalle, wie das veranstaltende Unternehmen Kosmos am dritten Tag der Publikumsmesse "Spiel Essen 2025" mitteilte. Musiker Smudo moderierte das bunte Treiben vor Ort.