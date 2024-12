Familie Jeromin hat 600 Weihnachtsbäume in ihrem Haus

Weltrekord in Niedersachsen

1 Schlafzimmer, Wohnzimmer, Bad: Weihnachtsbäume gibt es im Haus der Jeromins überall. (Archivbild) Foto: IMAGO/Tobias Wölki

Ein Ehepaar aus Rinteln hat 600 geschmückte Weihnachtsbäume in den 180 Quadratmetern ihres Hauses aufgestellt. Damit haben sie sich erneut den Weltrekord gebrochen.











Sie haben ihren eigenen Rekord wieder gebrochen: Thomas und Susanne Jeromin aus Rinteln im niedersächsischen Weserbergland haben 600 Plastik-Weihnachtsbäume in ihrem Haus aufgestellt. Damit passen in diesem Jahr sogar 45 geschmückte Bäumchen mehr als im vergangenen Jahr in das verwinkelte, 180 Quadratmeter große Zuhause.