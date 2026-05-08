Der 25-jährige John Müller hat eine seltene Krebsart überstanden. Jetzt bricht er zu einer Radreise um die halbe Welt auf – auch, um anderen Krebspatienten zu helfen.
Das Café am Hölderlinplatz in Stuttgart weckt Erinnerungen: Hier saß John Müller fast täglich in seiner Studentenzeit – um zu lernen oder um sich mit Freunden zu treffen. „Das war der normale Alltag für mich“, sagt er. Doch dann kam der Krebs. „Dann war ich erst einmal von der Bildfläche verschwunden“, erinnert sich der 25-Jährige. Ein krasser Bruch mit seinem Studentenleben: „Plötzlich musste ich um mein Leben fürchten.“