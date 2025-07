1 Blick auf das Kennedy Space Center, dem Weltraumbahnhof der NASA, in Cape Canaveral, Florida. Foto: action press / imagebroker.com

Seit 2023 überträgt die Raumfahrtbehörde der USA über NASA+ Raketenstarts und Weltraumspaziergänge. Nun wächst das Publikum. Netflix nimmt den Space-Streamingdienst in sein Programm auf.











Raketenstarts, Weltraumspaziergänge oder Dokus über das Weltall: Das gibt es bald auf Netflix zu sehen. Der Streamingdienst nimmt die Livestreams der US-Weltraumbehörde NASA in sein Programm auf. Der Launch von NASA+ soll noch in diesem Sommer erfolgen. Das gab Netflix in einer Pressemitteilung bekannt.